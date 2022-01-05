Сергей Сивец: проект Конституции стал квинтэссенцией всех предложений граждан

Проект Конституции стал квинтэссенцией всех предложений граждан, такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец выступая на областном семинаре по актуальным вопросам подготовки и проведения референдума.

– Представленный на всеобщее обсуждение проект Конституции стал квинтэссенцией всех предложений граждан, которые прозвучали на многочисленных диалоговых площадках, в процессе работы конституционной комиссии, рабочих групп, в том числе с участием Главы государства Члены конституционной комиссии, рабочих групп попытались нормализовать эти предложения в виде определенной конституционно-правовой нормы. И наша основная задача заключалась в том, чтобы донести и объяснить людям, что мы видим за этой нормой. Ведь на ее основе в дальнейшем будет формироваться правовая система нашего государства.

И, конечно же, проведение мероприятий, подобных данному семинару, с организацией предметных вопросов по конкретным статьям и инновациям очень необходимо. Это обратная связь, которая позволит в дальнейшем скорректировать окончательный текст изменений и дополнений Основного закона пред его обсуждением на республиканском референдуме.

Результатом живого диалога, завязавшегося в ходе мероприятия, стало акцентирование внимания на ключевых моментах, связанных с изменением правового статуса наших граждан в части расширения линейки социальных гарантий конституционных прав и свобод, на трансформацию политической системы белорусского общества и интегрирование ее нового субъекта - Всебелорусского народного собрания, порядок формирования ВНС и других ключевых моментах проекта изменений.

Предстоит масштабная работа, но я думаю, нам удастся охватить достаточно широкие социальные слои для того, чтобы донести суть, значение и итог предложений, которые инициируются в наш Основной закон.