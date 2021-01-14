Сергей Казусёнок: “На шестом Всебелорусском народном собрании хочу донести посылы и инициативы бобруйчан”

Сергей КАЗУСЕНОК, заместитель начальника отдела реализации сельскохозяйственных машин открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», делегат шестого Всебелорусского народного собрания от Бобруйска:

– На шестом Всебелорусском народном собрании, безусловно, хочу донести посылы и инициативы бобруйчан, которые будут способствовать успешному развитию нашей страны на ближайшую пятилетку. Хорошо, что на этот масштабный форум собрались делегаты из самых обширных социальных пластов. Это люди разных профессий, каждый из них не только прекрасно понимает, как улучшить ту или иную сферу, в которой уже смог проявить себя и достичь хороших результатов, но и в курсе вопросов, которые волнуют бобруйчан. Моя сфера – машиностроение, от ее успешного развития зависят не только процветание экономики страны, но и во многом благосостояние граждан, ведь это взаимосвязано. Поэтому в машиностроении считаю важным донести посылы, которые помогут достигать максимальной производительности при минимальных времени и затратах.