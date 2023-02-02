Сергей Анюховский: «Верю, что все новации пойдут только на пользу нашей республике»

"На очередном заседании десятой сессии нами было одобрено 8 важнейших законопроектов. Перечислю только некоторые из них: «О Всебелорусском народном собрании», «Об основах гражданского общества», «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений», «Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь». Даже из названий вы видите, что речь идет о серьезных изменениях, которые затронут всех нас, повлияют на расстановку сил в стране, консолидируют белорусское общество. Данные законопроекты достаточно активно обсуждались, были внесены серьезные предложения, учтены все замечания. Особенно много дискуссий было по деятельности Всебелорусского народного собрания как высшего органа народовластия, призванного утверждать основные направления внутренней и внешней политики страны. Верю, что все новации пойдут только на пользу нашей республике".

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 7 созыва, генеральный директор СОАО «Коммунарка» Анюховский Сергей Анатольевич.