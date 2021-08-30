Сергей Анюховский руководит теперь “Коммунаркой”
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Экс-директор «Красного пищевика» Сергей Анюховский возглавил кондитерскую фабрику «Коммунарка» с 23 августа. Об этом сообщается на официальном сайте фабрики.
В свою очередь, как мы уже сообщали, руководителем кондитерской фабрики в Бобруйске стал 36-летний главный инженер Евгений Свирид.
Решение о смене руководства «Красного пищевика» утвердил Наблюдательный совет предприятия.
Сергей Анюховский возглавлял «Красный пищевик» с января 2014 года.
На предприятии объясняют уход Анюховского ротацией кадров в рамках ответственности отраслевого концерна.
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