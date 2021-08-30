Сергей Анюховский руководит теперь “Коммунаркой”

Экс-директор «Красного пищевика» Сергей Анюховский возглавил кондитерскую фабрику «Коммунарка» с 23 августа. Об этом сообщается на официальном сайте фабрики.

В свою очередь, как мы уже сообщали, руководителем кондитерской фабрики в Бобруйске стал 36-летний главный инженер Евгений Свирид.

Решение о смене руководства «Красного пищевика» утвердил Наблюдательный совет предприятия.

Сергей Анюховский возглавлял «Красный пищевик» с января 2014 года.

На предприятии объясняют уход Анюховского ротацией кадров в рамках ответственности отраслевого концерна.