2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Спорт

Сергей Александрович Белозорович назначен директором ХК «Бобруйск»

bobruiskarena.by 130 0

Сергей Александрович Белозорович назначен директором ХК «Бобруйск»

Решением Бобруйского городского исполнительного комитета, директором государственного учреждения «Хоккейный клуб «Бобруйск» назначен Сергей Александрович Белозорович.

Родился Сергей Александрович в Бобруйске 22 декабря 1969 года. Учился в СШ № 25. Окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище им. С. М. Кирова, проходил службу в Бобруйске на различных должностях, являлся военным комендантом Бобруйской военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь. Депутат Бобруйского городского Совета депутатов 27-го созыва. С 2016 года возглавлял ГУК «Парк культуры и отдыха г.Бобруйска».

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »