Сергей Александрович Белозорович назначен директором ХК «Бобруйск»

Решением Бобруйского городского исполнительного комитета, директором государственного учреждения «Хоккейный клуб «Бобруйск» назначен Сергей Александрович Белозорович.

Родился Сергей Александрович в Бобруйске 22 декабря 1969 года. Учился в СШ № 25. Окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище им. С. М. Кирова, проходил службу в Бобруйске на различных должностях, являлся военным комендантом Бобруйской военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь. Депутат Бобруйского городского Совета депутатов 27-го созыва. С 2016 года возглавлял ГУК «Парк культуры и отдыха г.Бобруйска».