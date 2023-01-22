Сергеенко: выставка «Беларусь интеллектуальная» впечатляет разнообразием

Выставка научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" впечатляет своим разнообразием. Об этом сказал журналистам глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко во время посещения выставки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выставка научно-технических достижений нашей страны впечатляет. Здесь представлены разработки академической науки совместно с производством, вузов в различных отраслях - машиностроение, робототехника, сельское хозяйство, здравоохранение, гуманитарные науки. Много молодых ученых вовлечены в эту работу", - сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, на выставке сегодня присутствует много молодежи, представителей вузов, школ, военных учебных заведений, а также просто жителей города. "Я обратил внимание, с каким интересом люди подходят к выставочным экспонатам, задают вопросы", - отметил он.

Игорь Сергеенко подчеркнул, что такую выставку периодически нужно проводить. "Главное, чтобы было что показать. Ведь каждый год не будешь демонстрировать одно и то же, нужно создавать что-то новое, развиваться, идти дальше", - резюмировал глава Администрации Президента.

Выставка научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" проходит 20-22 января в Минске. На выставке свои достижения и разработки демонстрируют ученые НАН Беларуси, представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков, которые занимаются научными исследованиями. Также на выставке представлено более 400 экспонатов. Среди них натурные образцы (в том числе крупногабаритная техника), макеты, мультимедийные презентации на больших экранах.

Экспозиция выставки организована по кластерному принципу, предполагающему объединение и логическую связь крупных тематических блоков, развиваемых в Беларуси и наиболее актуальных в настоящее время. В числе кластеров: искусственный интеллект, IT-технологии, робототехника; инновационное приборостроение; электротранспорт и его базовые компоненты, летательные аппараты; обороноспособность и военная наука; экология, природопользование; биотехнологии; фармация, здравоохранение, медицина; агропромышленный комплекс, продовольствие; пространство молодежных инициатив.

Цель выставки - демонстрация новейших научных разработок белорусских ученых и студентов, а также пропаганда достижений науки, ориентированная на широкую аудиторию представителей всех слоев белорусского общества.