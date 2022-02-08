Сергеенко: стабильность в стране сохранится и мы с нормальным, рабочим настроением проведем референдум

Стабильность, которая есть в Беларуси, будет сохранена, и референдум пройдет в спокойной обстановке, с нормальным, рабочим настроением. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко по итогам состоявшегося под председательством главы государства заседания Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сергеенко подчеркнул, что сейчас идет конструктивная спокойная работа по подготовке к проведению республиканского референдума по изменениям в Конституцию. В ней, впрочем, есть и недостатки, о чем также говорилось сегодня на заседании Совбеза. Это касается, например, необходимости избавиться от формализма, выходить на диалог и находить формы, интересные соответствующим группам населения. Сейчас в эту работу активно включены парламентарии, руководители республиканских органов управления, местных органов власти, политологи, представители экспертного сообщества. "Главная задача - донести населению, нашим людям основные новации, которые несет Конституция, нацеленная в будущее, сформированная с учетом мнения людей, - сказал Игорь Сергеенко. - Надо убедить людей прийти на референдум, отдать свой голос в поддержку Конституции с дополнениями и изменениями".

Одним из важных вопросов на заседании Совбеза было обеспечение безопасности в период подготовки и проведения референдума, особенно в отношении гарантий безопасности для членов избирательных комиссий всех уровней.

"Уверен, что стабильность, которая сегодня у нас в стране, будет обеспечена и в ближайшие дни, недели мы с таким же нормальным, рабочим настроением проведем референдум. Мы сегодня чувствуем обратную связь, заинтересованность большинства, преобладающей части населения и в референдуме, и в его итогах, и в личном участии (в этом мероприятии. - Прим. БЕЛТА). Отдать свой голос - это отдать его за будущее страны, детей и всех соотечественников, жителей страны"