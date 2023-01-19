Сергеенко: несмотря на санкции, в Могилевской области решаются все вопросы социальной сферы

Несмотря на санкции и их последствия, в Могилевской области решаются все вопросы социальной сферы. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время выездного семинара-практикума для председателей районных и городских исполнительных комитетов Могилевской области.

"Работа на семинаре построена в конструктивном русле и с пользой - есть обмен мнениями и изучение опыта коллег, общение в неформальной обстановке, выступления спикеров, знакомство с актуальной информацией общественно-политического характера и экономического плана, - отметил Игорь Сергеенко. - Все это вы будете использовать в своей дальнейшей повседневной деятельности. У вас было несколько серьезных встреч, доводилась информация о том, что происходит внутри страны, а также на внешнем контуре".

По словам главы Администрации Президента, в вопросах внешней политики обстановка складывается сложная: не может не беспокоить наращивание военной силы почти по всему периметру страны. Так, попытки Запада доминировать создают напряженную ситуацию, которой не было со времен Второй мировой войны. Сегодня нет явных признаков подготовки к агрессии. Например, со стороны той же Польши, однако угроза все же остается. В связи с этим вводятся новые задачи, в том числе и по вопросам территориальной обороны. Сегодня в этом направлении должны работать не только военные, но и руководители районных и городских исполнительных комитетов, которые, если потребуется, непосредственно будут организовывать защиту своих территорий.

Игорь Сергеенко подчеркнул, что провокаций много - от отдельных ситуаций на приграничных территориях до сбитой ракеты в Брестской области. Тем не менее Беларусь не будет втянута в войну. К слову, до сих пор не прекращается деятельность зарубежных центров и спецслужб, тактика которых направлена на развал нашей страны. Разрабатываются различные планы и сценарии. И это те реалии сегодняшнего дня, с которыми приходится сталкиваться и жить. По мнению главы Администрации Президента, в связи с приближающейся электоральной кампанией эти действия будут только усиливаться и активизироваться. В этой ситуации важно отличать фейки от правды и реального положения дел, так как информационная или гибридная войны сегодня ведутся очень остро.

"Со всеми этими вызовами мы справимся благодаря совместным усилиям и работе на опережение, - уверен он. - Экономическое давление не снижается, но руководством страны принимаются беспрецедентные меры для того, чтобы снять это напряжение. Так, практически в ежедневном режиме функционирует штаб антисанкционных мер, за время работы которого принято более 400 решений, имеющих практически силу закона. Главным образом усилия сосредоточены на нескольких наиболее значимых направлениях: поддержка экспортеров, импортозамещение и защита внутреннего рынка, выстраивание новых транспортно-логистических цепочек, упрощение условий бизнеса, устойчивость рынка труда и социальная защита населения. На примере Могилевской области видно, что все вопросы, которые касаются социальной сферы и человека труда, решаются независимо от того, какие бы ни были санкции и их суровые последствия".

Игорь Сергеенко также озвучил задачи и направления текущей деятельности Могилевской области. Он остановился на вопросах социально-экономического развития региона, акцентируя внимание на матрице - темпах роста инвестиций, совокупных доходов в бюджет и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы. Задача для региона такая же, как и для всей страны: реализация в районах минимум одного нового производственного инвестпроекта с востребованной продукцией - как на внутреннем рынке, так и за рубежом; стимулирование местных инициатив, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; создание условий для комфортной жизни людей и новых рабочих мест. Отдельное внимание - кадровым вопросам, в том числе закреплению на местах молодых специалистов и недопущению излишней трудовой миграции. Причем, по мнению руководителя, в вопросах подбора кадров важны не только их компетентность и опыт, но и моральные качества. Все эти составляющие - залог дальнейшего эффективного развития Могилевской области.