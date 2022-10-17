Сергеенко: намолот Могилевской области свыше 1 млн т станет планкой, ниже которой нельзя опускаться

Намолот Могилевской области свыше 1 млн т станет планкой, ниже которой нельзя опускаться. Об этом сказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время торжественной церемонии чествования победителей областного соревнования за достижение лучших показателей в развитии агропромышленного комплекса на областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2022" в Славгороде, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Сергеенко обратился ко всем труженикам агропромышленного комплекса Могилевской области, а также к жителям Славгорода и района. "Искренне поздравляю вас с этим замечательным праздником - фестивалем-ярмаркой "Дажынкi-2022", - отметил он. - Находясь сегодня здесь, в очередной раз убеждаешься, насколько талантливы наши люди - в труде, творчестве и других направлениях жизнедеятельности. Вы достойно завершили важнейший для ведущей отрасли народного хозяйства год. Вклад Могилевской области в общий каравай урожая страны - свыше 1 млн т собранного зерна при средней урожайности свыше 30 ц/га. Это результат командной работы всех аграриев Могилевщины. За плечами стоит упорный труд управленцев всех уровней, руководителей и специалистов хозяйств, механизаторов, комбайнеров, руководителей разных поколений, в том числе присутствующих здесь ветеранов, которые внесли свой вклад в развитие и становление сельского хозяйства региона".

Глава Администрации Президента подчеркнул, что полученный регионом результат свыше 1 млн т - это серьезный урожай и высокая планка, ниже которой опускаться нельзя. "Это рубеж для всех вас на будущие годы, тем более резервы для этого есть - за счет добросовестного отношения к труду, внедрения новых технологий, оптимизации и снижения затрат. В этом заключается перспектива дальнейшего развития хлеборобского труда Могилевщины", - сказал он.

Традиционно высоких урожаев добились труженики Шкловского, Кировского, Могилевского и Горецкого районов. Среди лучших хозяйств - известные в стране предприятия СП "Газовик-Сипаково", ОАО "Рассвет им. Орловского", ЗАО "Заря", СПК "Гигант". Игорь Сергеенко отметил особую роль в этой уборочной кампании комбайнеров - людей, которые самоотверженно трудились для достижения высоких показателей, в битве за урожай шли отдыхать только со светом фонарей.

"Сегодня практически каждый третий из 327 комбайнеров Могилевщины намолотил свыше 1 тыс. т зерновых, - отметил Игорь Сергеенко. - Известный в стране экипаж под руководством Николая Даречкина вместе с Евгением Сарбаевым, которые сегодня подняли флаг областных "Дажынак", в числе лидеров - 5 тыс. т зерна. Здорово, что от таких специалистов не отстает сегодня молодежь - молодежный экипаж братьев Сергея и Андрея Дроздов намолотил 4 тыс. т зерна. А в целом трудовая династия этой семьи насчитывает 200 лет суммарного трудового стажа. На таких тружениках держится сегодня наша земля".

По мнению главы Администрации Президента, такой богатый хлебный каравай - также заслуга водителей на отвозке зерна и операторов зерносушильных комплексов, специалистов всех уровней, работников перерабатывающей промышленности, горожан, которые принимали участие в уборке урожая. "Жизнь продолжается, и сегодня наши люди занимаются и завершают уборку других, не менее важных для страны, видов сельскохозяйственных культур, - заключил он. - Хотел бы еще раз поздравить всех с праздником, пожелать новых успехов в реализации амбициозных планов".

Игорь Сергеенко огласил приветственный адрес главы государства и вручил его председателю Могилевского облисполкома Анатолию Исаченко. Благодарность Президента и подарочный сертификат на трактор "Беларус" он передал коллективу работников СП "Газовик-Сипаково" Шкловского района, а также вручил ряд наград. Так, Почетной грамотой Администрации Президента награжден директор Могилевской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Сергей Марфель и председатель СПК "Колхоз им. Суворова" Кричевского района Михаил Малашенко; благодарность главы Администрации Президента объявлена директору КСУП "Нива-Барсуки" Ивану Рыняку и директору филиала ОАО "Красный пищевик-АгроСервис" Бобруйского района Михаилу Стрижевскому.