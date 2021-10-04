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Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Ирина Курочкина встретилась со школьниками из деревни Бобруйского района

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Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Ирина Курочкина встретилась со школьниками из деревни Бобруйского района

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Ирина Курочкина встретилась со школьниками из деревни Химы Бобруйского района.

Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.

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