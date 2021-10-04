Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Ирина Курочкина встретилась со школьниками из деревни Бобруйского района
22 0
Фотографии: Александр Анташкевич
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Ирина Курочкина встретилась со школьниками из деревни Химы Бобруйского района.
Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.
Читайте
также
также
-
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Ирина Курочкина встретилась со школьниками из деревни Бобруйского района
-
В Могилеве открылась фотовыставка о детях с инвалидностью в школе
-
Стартовала республиканская акция «Молодежь за безопасность»
-
К сведению пассажиров!
-
Бобруйчанка Диана Щирова награждена орденом Матери
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости