Серебряную медаль ОИ Анна Гуськова посвятила отцу
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Первыми впечатлениями от своего успеха серебряный призер зимней Олимпиады в Пекине поделилась в эфире телеканала "Беларусь 1".
– Победу посвящу своему папе, которого уже нет, маме, людям, которые за меня переживали, Беларуси. Я вела себя спокойно и уверенно. Ведь самое важное для спортсмена – быть готовым не только физически, но и морально. Сейчас я сама будто в каком-то космосе, – призналась спортсменка.
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