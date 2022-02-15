Серебряную медаль ОИ Анна Гуськова посвятила отцу

Первыми впечатлениями от своего успеха серебряный призер зимней Олимпиады в Пекине поделилась в эфире телеканала "Беларусь 1".

– Победу посвящу своему папе, которого уже нет, маме, людям, которые за меня переживали, Беларуси. Я вела себя спокойно и уверенно. Ведь самое важное для спортсмена – быть готовым не только физически, но и морально. Сейчас я сама будто в каком-то космосе, – призналась спортсменка.