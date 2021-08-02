Серебро завоевало Могилевское областное управление охраны на соревнованиях Департамента охраны по мини-футболу

В турнире приняли участие команды из областных и городского управлений, управления по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств.

Четыре дня запомнились яркими и неожиданными играми.

По итогам финальных игр в поединке за 3 место команда Витебского областного управления уступила УДПКУИГу со счетом 2:1. Минск обыграл Могилевское областное управление со счетом 5:0.

Золото у команды Минского городского управления охраны, серебро — у Могилевского областного управления охраны, бронза — у УДПКУИГ.

Поздравляем команду Могилевского областного управления Департамента охраны с серебром в соревнованиях. Вы достойно выступили и доказали, что вы лучшие и достойны этой победой. Желаем двигаться вперед и покорять все новые и новые пьедесталы. Добиваться самых лучших результатов и быть лидерами. Пускай вам, всегда сопутствует удача и приятный аромат победы!