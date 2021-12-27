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Спорт

«Серебро» и «бронзу» Первенства Европы завоевали бобруйские самбисты

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«Серебро» и «бронзу» Первенства Европы завоевали бобруйские самбисты

17-20 декабря в городе Лимассол (Республика Кипр) проходило Первенство Европы по самбо среди юношей и девушек 2005-2007 г.г.р. В соревнованиях приняли участие самбисты из 18 стран.

Две медали Первенства завоевали бобруйские «динамовцы», учащиеся Бобруйского государственного училища олимпийского резерва (тренеры – Вадим и Нонна Жуковцы).

Серебряную медаль в весовой категории до 64 кг завоевал Артем Голомако, «бронзу» – Даниил Патачиц (в/к 79 кг).

В шаге от пьедестала  остановилась Софья Цвирко (в/к 65 кг),  заняв  пятое место.

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