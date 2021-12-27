«Серебро» и «бронзу» Первенства Европы завоевали бобруйские самбисты
131 0
17-20 декабря в городе Лимассол (Республика Кипр) проходило Первенство Европы по самбо среди юношей и девушек 2005-2007 г.г.р. В соревнованиях приняли участие самбисты из 18 стран.
Две медали Первенства завоевали бобруйские «динамовцы», учащиеся Бобруйского государственного училища олимпийского резерва (тренеры – Вадим и Нонна Жуковцы).
Серебряную медаль в весовой категории до 64 кг завоевал Артем Голомако, «бронзу» – Даниил Патачиц (в/к 79 кг).
В шаге от пьедестала остановилась Софья Цвирко (в/к 65 кг), заняв пятое место.
также
-
Ирина Курочкина и Ванесса Колодинская в числе лучших атлетов года
-
«Серебро» и «бронзу» Первенства Европы завоевали бобруйские самбисты
-
В клубе по месту жительства «Авиатор» прошли показательные выступления по тхэквондо
-
В Бобруйске соревнуются юные тяжелоатлеты
-
До 7 тонн за тренировку. Разговор с юной чемпионкой Екатериной Полищук