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Спорт

«Серебро» и «бронзу» Кубка президента ФИАС по самбо завоевали бобруйские спортсмены

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«Серебро» и «бронзу» Кубка президента ФИАС по самбо завоевали бобруйские спортсмены

21-22 августа в Санкт-Петербурге проходил Кубок президента ФИАС по самбо среди мужчин. В турнире приняли участие сильнейшие самбисты из 21-й страны¸ разыграв призовой фонд в 154 000 USD (1 место – 10 000 USD, 2 место – 7 000 USD, 3 место – 5 000 USD).

Сборная Беларуси завоевала на представительном турнире две медали.

Радует, что обе награды - результат бобруйских самбистов. В весовой категории до 98 кг серебряную медаль завоевал «спартаковец» Андрей Казусёнок (тренер - Виктор Назаров), а «бронзы» в весе свыше 98 кг удостоен «динамовец» Дмитрий Хохлов (тренеры – Вадим и Нонна Жуковцы).

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