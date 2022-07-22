Несмотря на множество серьезных болезней, актуальных для современного общества, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются основной причиной смерти в мире. Приверженность терапии пока остается низкой. Если проанализировать ее по данным STEPS за 2008 и 2018 годы, она снизилась в два раза. Человеку важно сформулировать для себя какие-то нерезкие стратегии, но стараться переходить к здоровому образу жизни.

Отсрочить наступление сердечно-сосудистых заболеваний можно, во многом это в руках каждого из нас. Инфаркт миокарда и другие проблемы с сердцем очень коварны, при том что у большинства пациентов имеются типичные симптомы – давящая, сжимающая боль в левой половине грудной клетки, которая может отдавать в левую руку, либо в верхнюю часть живота, либо в межлопаточную область. Все это сопровождается очень плохим самочувствием. Надо насторожиться, если упомянутые симптомы возникли впервые после чрезмерной физической или эмоциональной нагрузки. И это при общем плохом самочувствии: например, вам резко стало дурно – вспотели, зазнобило и в глазах потемнело. Следует обратить внимание и на острую нехватку воздуха, которая тоже сопровождается общим плохим самочувствием. Это может быть признаком инфаркта или других угрожающих жизни сердечно-сосудистых состояний. Все это развивается очень быстро, и, если такое впервые случилось и становится только хуже, не ждите улучшения – незамедлительно обращайтесь к врачам, звоните в «скорую»!

Практические советы от заведующего лабораторией хронической ишемической болезни сердца Республиканского научно-­практического центра «Кардиология» доктора медицинских наук Ольги Суд­жаевой:

1. Очень часто пациенты, находясь в предынфарктном состоянии, оттягивают обращение к медикам. В итоге поступают в больницу очень поздно – это касается Минска и регионов. Человеку становится плохо, он пытается полежать, прибегает к народным средствам – ему ставят банки, горчичники, пробуют сделать массаж. К сожалению, это оттягивает попадание его в стационар и замедляет оказание специализированной медицинской помощи.

2. Лечение, начатое в первые часы с момента появления болей, чаще всего будет благоприятным. Если время упущено, результат иной.

3. Серьезное направление – отказ от употребления табака в любом виде. Сегодня есть одна рекомендация – избегать употребления табака, несмотря на современные технологии, которые используются в этой отрасли.

4. Важен контроль за артериальным давлением и дислипидемией – они приобрели актуальность, особенно ­после коронавирусной инфекции. К сожалению, ковид оставил негативные последствия. У тех, кто перенес инфекцию, может наблюдаться дестабилизация изначально хорошо отрегулированного медикаментозно АД, развиться артериальная гипертензия. Поэтому контроль давления приобретает все большую значимость.

5. Бесконтрольный прием лекарственных доз витаминов D, А, Е, препарата «Омега-3» может серьезно навредить здоровью человека. Витамин D выпускают и реализуют в аптеках не только в профилактической, но и в лекарственной дозировке. И назначать самому себе этот препарат, что вошло в моду в пандемию ковид-инфекции и после, категорически нельзя! Лекарственная дозировка витамина D может очень быстро у здорового человека вызвать гипервитаминоз (переизбыток витамина), который намного опаснее, чем гиповитаминоз (недостаток). Поэтому принимать такой препарат надо только по назначению врача. Рекомендация касается не только витамина D, но и жирорастворимых витаминов А, Е, группы В.

6. Есть последствия и у неконтролируемого врачом приема препарата «Омега-3» – полиненасыщенных жирных кислот. Здесь речь пойдет именно о лекарстве, которое появилось в 2008-2010-х годах и на которое возлагались большие надежды по части насыщения организма хорошим холестерином и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас врачи назначают этот препарат только для определенной категории пациентов, для которых они будут гарантированно безопасны. К сожалению, неконтролируемое потребление самого «Омега-3» и пищевых добавок с «Омега-3» (а там есть и омега-6, и омега-9, и омега-12) привело к увеличению числа мерцательных аритмий у тех, кто раньше не страдал болезнями сердца, сосудов. Популярность лекарственного средства «Омега-3» со всеми вытекающими последствиями возросла в пандемию коронавируса. Этот препарат назначали самим себе и бесконтрольно принимали переболевшие ковид-­инфекцией.

7. Люди, которые находятся на полноценном пищевом рационе и съедают как минимум 400 г свежих овощей и фруктов в день, не нуждаются в дополнительном таблетированном приеме поливитаминов и минералов. Поливитамины и минералы в таблетках нужно принимать, если люди переболели, ослаблены или имеют расстройства пищеварения, из-за чего натуральные витамины и минералы у них плохо усваиваются. Витаминно-минеральные комплексы рекомендуют также людям, которые не питаются полноценно. Всем упомянутым категориям граждан, чтобы подстегнуть иммунитет, какое-­то время можно принимать профилактические дозы поливитаминов и минералов.

8. Витамины для профилактики сердечно-сосудистых

заболеваний представлены в аптеках в достаточно большом количестве. Однако в этом смысле они бесполезны. Последние 20 лет ученые-медики из разных стран изучали, как влияет на профилактику кар­диозаболеваний прием витамина С, комплексов А, Е, С и других. Однако, к сожалению, все попытки заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний с помощью «аптечных» витаминов, минералов потерпели неудачу.

9. Гораздо эффективнее для профилактики болезней сердца и сосудов вести здоровый образ жизни. Если конкретнее, то придерживаться принципов правильного питания, не переедать, больше двигаться, высыпаться и не перетруждаться. Тем, кто курит, – «завязать», злоупотребляющим спиртным – бросить пить. Сердце любит прогулки на свежем воздухе и позитивный настрой. А вот стрессы его погубят.

10. Любая фитотерапия должна быть подобрана специалистом! Для употреб­ления фитосборов есть четкие показания и противопоказания. Прежде чем пить травяные чаи, желательно проконсультироваться с врачом. Потребление некоторых травяных сборов может спровоцировать холециститы, печеночные проблемы. Кроме того, любые травяные сборы содержат витамин К, который может привести к изменению метаболизма у людей с мерцательной аритмией или с механическими клапанами сердца. Такие люди постоянно принимают антикоагулянты. И если будут пить фиточаи, предварительно не посоветовавшись с лечащим врачом, то лекарства, разжижающие кровь, перестанут работать как надо. Со всеми вытекающими последствиями.

11. В жару человек много потеет, из-за чего у него повышается риск тромбообразования. Поэтому нужно утолять жажду натуральными напитками, обладающими легким разжижающим кровь действием. В жару очень полезны домашние лимонады со льдом, когда цитрусовые заливаются кипяченой водой. Эти натуральные напитки хорошо утоляют жажду. И цитрусовые обладают легким разжижающим кровь действием. Полезны также клюквенные морсы и отвары из сухофруктов без сахара. А отказаться в жару следует от окрашенных подслащенных напитков, сладких компотов и газировки, кваса.

12. В зеленом чае содержится колоссальное количество витамина К, поэтому одним людям он полезен, а другим вреден. Если человек принимает препараты, разжижающие кровь (варфарин, фенилин), ему пить зеленый чай категорически нельзя. Дело в том, что на фоне потребления зеленого чая концентрация этих лекарств в крови может катастрофически измениться и привести к драматическим последствиям. Иными словами, зеленый чай и упомянутые антикоагулянты несовместимы. К сожалению, далеко не все дочитывают памятки до конца.

13. Многочисленная информация в различных источниках о пользе кофе или чая, как правило, инициирована кофейными и чайными компаниями. Доказана польза черного кофе при его разумном потреблении – 1-2 чашки в день. Потому что кофеин – все-таки лекарственное средство. Тем, у кого проблемы с артериальным давлением или кто страдает нарушениями сердечного ритма, не стоит увлекаться черным кофе, особенно крепким.

По материалам Минздрава.