Серафинович: визит Лукашенко в Зимбабве и ОАЭ доказал, что в мире много стран, готовых сотрудничать с нами

Визит Президента Республики Беларусь в Зимбабве и ОАЭ стал не только ярким подтверждением конструктивных взаимоотношений со странами Ближнего Востока и Африки, но и доказательством того, что на нашей планете много государств, открытых для диалога и сотрудничества с Беларусью. Более того, эти государства считают сотрудничество с нашей страной важной для себя целью. Таким мнением с корреспондентом sb.by поделилась член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Екатерина Серафинович. Она отметила:

Подводя итоги визита, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт поделилась инсайдом: в третий день визита Президент Зимбабве рассказал Главе нашего государства, что накануне приезда Александра Лукашенко руководителя Зимбабве «атаковали» с десяток глав государств — лидеров стран Южной Африки с вопросом: как удалось пригласить белорусского лидера и осуществить столь фундаментальный визит? И все они выражали желание, чтобы наша страна сотрудничала также и с ними. Следующее государство, с которым мы начнем взаимодействовать, — Мозамбик. Реальная же перспектива для Беларуси — диалог со всем югом Африки.

- Однако не стоит сбрасывать со счетов и человеческий фактор: Президента нашей страны встречали в Зимбабве очень тепло, с радостью, - сказала Екатерина Серафинович. - Такой же дружелюбной была встреча и в Абу-Даби. В столице Объединенных Арабских Эмиратов Главу белорусского государства встречали дипломатично, но это не скрыло того благожелательного расположения политической элиты государства Ближнего Востока к Президенту нашей страны.

Как утверждает парламентарий, мир больше не будет прежним, и это не так уж и плохо. По словам Екатерины Серафинович, когда от нас отгораживаются или себя загораживают колючей проволокой те, кого мы считали своими друзьями, кто прикладывает усилия не для того, чтобы наладить диалог с белорусским народом и его властью, а делает все, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, подтолкнуть к гражданской войне, одновременно - на других континентах земного шара нам протягивают руку дружбы.

- Визит Главы белорусского государства завершился, подписание контрактов на 200 млн долларов стало его итогом, - добавила член Совета Республики. - Хотя в контексте всего сказанного я бы не спешила озвучивать именно этот результат и ставить точку. Все только начинается… Сделаю лишь одну оговорку: Беларусь по-прежнему придерживается миролюбивой внутренней и внешней политики и готова к конструктивному диалогу на принципах равноправия и взаимоуважения со всеми странами, в том числе с теми, кто на данный момент придерживается недружелюбной политики в отношении нас. Как говорил классик: ничто не вечно под луной… Тем более искусственно созданные преграды. Мы хотим жить в мире и согласии, созидать и давать возможность другим делать то же. На дальних континентах это понимают. Как скоро поймут соседи?