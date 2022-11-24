Сенаторы одобрили законопроект об амнистии

Сенаторы на десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об амнистии в связи с Днем народного единства", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект сенаторам представил министр внутренних дел Иван Кубраков. "Проект закона разработан по поручению Президента. В нашем государстве всегда применяется принцип гуманизма в отношении лиц, отбывающих уголовное наказание. Государство не только карает, но и дает возможность исправившимся осужденным досрочно освободиться от отбывания наказаний", - сказал министр.

Согласно предварительным расчетам, при реализации законопроекта предполагается освободить от различных видов наказаний 4545 осужденных, в том числе из мест лишения свободы 1,6 тыс. (из них 10 несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа - 500, из уголовно-исполнительных инспекций - 2445. Кроме того, предполагается сократить срок наказания на 1 год 3950 осужденным, из них 2,5 тыс. - отбывающим наказание в исправительных учреждениях, 350 - в исправительных учреждениях открытого типа, 1,1 тыс. - уголовно-исполнительных инспекциях. Всего амнистия коснется 8495 человек.

Законопроект предусматривает освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности, за исключением случаев, указанных в нем: несовершеннолетних; беременных женщин; женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетнего; лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста; инвалидов I и II групп; отдельных лиц, больных активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями, и ВИЧ-инфицированных; ветеранов боевых действий на территории других государств; лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности.

Не будут подлежать освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, некоторые преступления, относящиеся к категории менее тяжких. Таким лицам предлагается уменьшить срок наказания в виде ограничения и лишения свободы на 1 год.

"Предлагается сократить срок наказания на один год лицам, совершившим коррупционные преступления. Предлагается не распространять действия закона об амнистии на лиц, совершивших преступления террористической или экстремистской направленности", - подчеркнул Иван Кубраков.

Проект закона содержит также ряд других случаев, при которых амнистия не будет применяться.

"Традиционно применение закона будет осуществляться только к лицам, положительно характеризующимся в период отбывания наказания, а также полностью возместившим ущерб, причиненный совершенным преступлением", - дополнил министр.

Решение о применении амнистии будет приниматься в отношении каждого лица индивидуально. Законопроектом определяется порядок исполнения амнистии, в том числе перечень органов, на которые возлагается ее исполнение.