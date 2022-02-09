Сенатор: важно, что белорусы активно участвуют в актуализации Основного закона страны

Большое значение имеет то, что белорусы активно участвуют в актуализации Основного закона страны. Такое мнение высказал член Совета Республики Национального собрания, генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко на встрече с коллективом ГУ "Госэнергогазнадзор", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Алексей Кушнаренко подробно рассказал о деятельности Совета Республики, направленной на обеспечение принятия качественных и тщательно проработанных законопроектов. В своем выступлении руководитель уделил особое внимание предстоящему референдуму по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию. "Большое значение имеет то, что граждане активно участвуют в актуализации Основного закона страны. За все время было внесено более 7 тыс. предложений", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул важность создания новой главы в проекте Конституции о роли Всебелорусского народного собрания, в ходе которого делегаты будут определять стратегию развития страны. Уделено внимание дополнениям об исторической памяти и героическом прошлом белорусского народа, традиционных семейных ценностях, заботе граждан о своем здоровье, а также создании необходимых условий для свободного и эффективного участия молодежи в общественной жизни.