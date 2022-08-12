Сенатор Сергей Анюховский провел в Бобруйске личный прием граждан. О чем говорили?

В пятницу, 12 августа, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский провел личный прием граждан в Бобруйском горисполкоме.

На встречу с сенатором пришли трое бобруйчан. Обращения граждан касались трудоустройства молодых специалистов и предоставления им социальной поддержки, профилактики алкоголизма, деятельности представительных и законодательных органов Беларуси.

Например, бобруйчанку Наталью Ивановну волнует вопрос реализации спиртных напитков круглосуточным магазином возле железнодорожного вокзала Бобруйск. Как она утверждает, «раньше торговый объект работал с 7.00 до 21.00, позже стал круглосуточно. Тогда и начались неудобства: дома вблизи превратились в своеобразную зону отдыха для любителей выпить. Одни сидят, потом приходят другие, третьи... В общем, движение целую ночь. Дискотеку я слышу постоянно. Уже установили видеокамеры, но они мало кого пугают. Возле частных домов в вечернее и ночное время происходит распитие алкогольных и слабоалкогольных спиртных напитков. Прошу рассмотреть возможность исключить продажу этой категории товаров с 23.00 до 8.00».

Как было отмечено на встрече, профилактические проверки проводятся постоянно и круглосуточно. 263 административных протокола было составлено за семь месяцев УВД Бобруйского горисполкома по обращениям граждан по поводу распития алкогольных и слабоалкогольных спиртных напитков вблизи домов №№13 и 13а на улице Железнодорожной и дома №57 на улице Интернациональной.

Если сотрудники милиции устанавливают такие факты, естественно, они начинают административный процесс и привлекают нарушителей.

Елена Роботень, член Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь II созыва, поделилась впечатлениями от общения с Сергеем Анатольевичем:

«Мне представилась возможность побеседовать с членом Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам. Я представляю интересы молодежи нашего города на республиканском уровне и считаю важным вопрос трудоустройства молодых специалистов и предоставления им социальной поддержки.

Сергей Анатольевич не только рассказал о специфике своей основной деятельности и работы с молодыми специалистами, но и поделился жизненным опытом: он сам является примером возможного профессионального роста – от молодого специалиста до руководителя крупного предприятия страны и тем самым доказал, что все в наших руках.

Считаю, такие встречи – это возможность пообщаться с представителями законодательной власти на равных, почувствовать, что все усилия, прилагаемые государством, направлены на благо каждого, в частности на молодежь».

По итогам двухчасового приема Сергей Анатольевич отметил, что все вопросы взяты на личный контроль. Что касается первого, его обращения как сенатора будут направлены этому субъекту хозяйствования и управлению внутренних дел Бобруйского горисполкома.

– Через такие обращения, путем общения, получая обратную связь, мы понимаем проблематику, которая есть в регионе. Рассматриваем любые обращения вне зависимости, коллективные они или единоличные, требуют ли изменений в законах или нормативных документа. Либо это локальная проблема, которая касается одного-двух человек, – сказал Сергей Анюховский.

Следующая поездка парламентария планируется в Славгород.

Виктор ЧАБАН, фото автора.