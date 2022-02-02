Сенатор Сергей Анюховский: Президент выступил как истинный национальный лидер, определив проблемы и пути их решения

Член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, генеральный директор СОАО «Коммунарка» Сергей Анюховский 28 января принял участие в послании Президента Республики Беларусь народу и Национальному собранию страны.

В обращении прозвучали определяющие дальнейшую судьбу нации вопросы. Президент выступил как истинный национальный лидер, определив проблемы и пути их решения. Глава государства не просто обозначил приоритеты развития страны, но и озадачил каждого из нас вопросами: какой вклад готовы сделать для будущего нашей страны, готовы ли мы платить за суверенитет и независимость?

Сохранения социальной направленности государства и его поступательное развитие важно для спокойной жизни и работы людей.

Наша страна в условиях беспрецедентного давления сумела сохранить свои золотовалютные ресурсы, нарастить экспорт, создала устойчивую валютно-финансовую систему, планирует развивать импортозамещение и продолжает идти дальше. Этот год для нас всех был непростым и где-то даже переломным в сознании многих из нас, но самый главный вывод, что мы вынесли - жизнь в мирной стране социально-ориентированной стране превыше всего!