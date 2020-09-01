Праздничная линейка в гимназии №3

Цветы и банты, пиджаки и сарафаны, улыбки и слезы радости – именно таким обычно бывает утро 1 сентября. Родители держат наготове мобильные телефоны и фотоаппараты, чтобы словить удачные и памятные кадры своих любимых первоклассников, а без году выпускники, как настоящие хозяева в школе, уже в 11-й раз уверенно выходят на школьную линейку. Волнуются все: и учителя, и ученики, и даже гости мероприятия, среди которых присутствовали представители белорусского Парламента: член Совета Республики Национального собрания Сергей Анюховский и депутаты Палаты представителей Национального собрания Ирина Рынейская, Вера Широкая.

После торжественного вступления и приветственных слов напутственное слово взял Сергей Анатольевич:

– Дети – самое дорогое, что есть у нашей прекрасной страны. И мы должны приложить все усилия, чтобы вырастить из них достойных граждан суверенного государства. Ребенок – это огромная ответственность, которую сегодня успешно делят между собой родители и учителя. Желаю вам сил и терпения, открытий и побед. Уверен, вы будете гордиться своими детьми, своими учениками на протяжении долгих школьных лет! И не сомневаюсь, что вы будете гордиться выпускниками, которые рано или поздно покинут школьные стены и попробуют на вкус взрослую жизнь. Вместе мы сможем вырастить достойных людей, за которых никому из нас никогда не будет стыдно.

В заключение сенатор преподнес гимназии подарок – набор спортивного инвентаря, который вручил ее директору Владимиру Саковичу.

Поздравила с началом учебного года учеников, родителей и педагогов и Ирина Рынейская:

– Прежде всего, хочу сказать, что мне сегодня волнительно вдвойне, ведь в прошлом я сама выпускница этой гимназии! Очень рада присутствовать на очередном Дне знаний и горжусь тем, что наша гимназия была признана лучшей в Могилевской области! Это первое сентября – праздник не только для учеников и учителей, но и для вас, дорогие родители. Ведь вам тоже придется идти по тропе знаний рука об руку со своими детьми, направляя их и помогая им постигать науку. От вас зависит очень многое, поэтому хочу пожелать вам здоровья и выдержки. Учиться нелегко, а учить – еще сложнее. Хочу обратиться и к выпускным классам, для которых этот год станет последним, отправным во взрослую жизнь. Будьте настойчивы, никогда не сдавайтесь, пусть ваш жизненный путь будет легким, пусть дорога, которую вы выберете, будет светлой и широкой. С праздником вас!