Сенатор: обсуждение проекта Конституции помогло переосмыслить события 2020 года и консолидироваться

Обсуждение проекта Конституции помогло переосмыслить события 2020 года и консолидироваться, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

По его словам, очень важно, что в стране проведена большая информационная работа по обсуждению проекта Конституции, работали дискуссионные площадки. "Хочу поделиться одним наблюдением. Эта дискуссия, обсуждение помогли в том числе значительной части общества переосмыслить то, что произошло в 2020 году, и консолидироваться. Это тоже важнейший результат работы над Основным законом, - сказал Сергей Рачков. - Люди посмотрели, что произошло в Казахстане, как используют Украину. Люди увидели, что могло у нас произойти, если бы они пошли на поводу у демагогов, политиканов. У тех, кто засели за границей, живут на хорошие гранты западных спецслужб и пытаются здесь устроить нам то, что происходит в ряде других государств".

Сенатор подчеркнул, что благодаря ОДКБ удалось остановить непоправимые процессы в Казахстане. "И думаю, что это еще раз анализируется теми кукловодами, которые занимались управлением этих процессов в 2020, 2021 году у нас в Беларуси, которые сейчас, думаю, редактируют методичку Шарпа, - отметил он. - Поэтому нам очень важно сохранить такую объединительную атмосферу, которая сформировалась в том числе в процессе обсуждения изменений и дополнений в Конституцию. И продолжать идти по этому пути".