Семья нашла на участке крошечных «котят». Они оказались дикими хищниками

Семейная пара из графства Кент (Великобритания) разбирала сарай в саду своего дома, когда случайно наткнулась на старое ведро с выводком пушистых зверят.

«Это были маленькие комочки, которым по виду 4–5 недель», — вспоминает хозяйка дома. Супруги подумали, что кто-то таким образом решил избавиться от нежеланных котят, и решили забрать их к себе. И только утром выяснилось, что они ошиблись.

«Сразу стало совершенно очевидно, что это никакие не котята, а настоящие детеныши лисы», — вспоминает женщина. Она сразу позвонила в службу по контролю животных и сообщила о находке. Эксперты объяснили, что лисы любят устраивать норы в теплых защищенных укрытиях. Вероятно, во время уборки в саду люди случайно спугнули животное — и лиса бросила своих малышей.

Специалисты несколько раз возвращали лисят на старое место в надежде, что мама за ними вернется. И однажды утром ведро оказалось пустым. Надеемся, теперь малыши снова в безопасности.

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