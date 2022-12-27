Семинар по новациям в налоговом законодательстве прошел в Бобруйске

Семинар с представителями бобруйского бизнеса провели в горисполкоме 26 декабря. Тема встречи с индивидуальными предпринимателями – изменения в налоговом законодательстве, которые находятся на этапе доработки и должны вступить в силу с 1 января 2023 года.

Заместитель Министра экономики Республики Беларусь Сергей Митянский отметил, что подобные встречи для разъяснения новаций в налоговом кодексе запланированы во многих регионах страны. Основными спикерами выступили начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, начальник главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов Андрей Недоступ, заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко, заместитель председателя Бобруйского горисполкома Ольга Жук.

Ключевые изменения в налоговом законодательстве для ИП и самозанятых прокомментировал Андрей Ковалевский. Он напомнил, что в следующем году индивидуальные предприниматели уже не смогут применять упрощенную систему налогообложения, но она сохраняется для юридических лиц, организаций. С 1 января будет действовать два режима: общий порядок налогообложения (подоходный налог) и единый налог с ИП при оказании услуг физическим лицам.

– Беларусь, как и многие страны в мире, движется по пути справедливого налогообложения, когда налог уплачивается от полученного дохода, – обратил внимание Андрей Александрович. – Поэтому в законопроекте заложено исключение из перечня ряда видов деятельности, при которых можно уплачивать единый налог. К примеру, «уходят» такие услуги, как техобслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мопедов, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, деятельность грузового автотранспорта, строительные услуги, медицинская и стоматологическая практика и другие. Им с 2023 года придется перейти на систему по уплате подоходного налога либо налога на профессиональный доход. По нашему мнению, этот новый налог на профдоход очень выгодный и интересный для бизнеса по ставкам. Он проводится дистанционно, через электронное взаимодействие в мобильном приложении и уплачивается ежемесячно по факту с полученного дохода. Ставка 10 процентов от выручки включается в себя налоговый платеж в бюджет и отчисления в фонд социальной защиты населения. При этом решение о переходе на новый налоговый режим предприниматели принимают самостоятельно.

Перечень видов деятельности, которые можно осуществлять с уплатой налога на профдоход предусмотрен постановлением Совмина №851 от 8.12.2022 года. Андрей Ковалевский заверил, что изучить и вести документацию будет совершенно несложно. В начале января обещают подготовить методическую помощь с образцами и примерами. Любой желающий может ознакомиться с документами на сайте Министерства по налогам и сборам.

Важная часть семинара – возможность напрямую задать вопросы по теме компетентным специалистам. И предприниматели активно включились в обсуждение: было немало вопросов спикерам, уточняли нюансы, делились проблемными моментами в работе, предлагали свое видение их решения. Павел Мариненко подчеркнул, что с помощью таких встреч представители органов власти не только разъясняют новую информацию, но и, получая обратную связь, более четко понимают, что нужно для дальнейшего взаимодействия, чтобы плавно пройти период перехода к измененному налоговому законодательству и сделать условия ведения бизнеса комфортными.

Маргарита Бушуева,

фото Александра Анташкевича