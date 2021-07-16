Семинар «Молодежный бренд» прошел в Бобруйске в рамках фестиваля «Вытокі»

Второй день республиканского культурно-спортивного фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» в Бобруйске открылся проведением молодежной образовательной программы. В театре им. В.И. Дунина-Марцинкевича собрались участники семинара по продвижению творческих и инновационных проектов «Молодежный бренд».

И в начале – экскурсия по театру. Директор Вероника Винель с удовольствием рассказала об истории, артистах, достижениях и наградах, заметив, что на бобруйской сцене проходит более 500 мероприятий в год.

На семинаре представили три разноплановых проекта. Молодой бобруйчанин Артем Бурак занимается изготовлением деревянных ложек ручной работы, презентация которых вызвала эмоциональный отклик в зале. Проект Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска под названием «Ресурсный центр молодежных инициатив «Карман» заинтересовал масштабностью, обилием направлений и возможностей для ребят разного возраста. Учитель географии из города Чаусы Павел Алексеевич подготовил проект об использовании туристско-рекреационных ресурсов своего региона.

На семинаре обсуждали идеи, обменивались мнениями, высказывали новые предложения по развитию молодежных проектов, в общем, получился живой интересный диалог. Своеобразным бонусом в завершение мероприятия стала познавательная лекция искусствоведа Анны Бижик о взаимодействии бизнеса и искусства на примерах известных мировых и белорусских брендов.