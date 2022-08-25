Семинар для специалистов по работе с молодежью организаций города прошел в Бобруйске

Он был организован 25 августа на базе ОАО «Белшина». Со вступительным словом к участникам встречи обратилась Татьяна Меньшикова, заместитель начальника управления по работе со СМИ и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома. О нормативно-правовых основах реализации государственной молодежной политики и о требованиях к планированию работы рассказала Елена Белоусова, главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома. С правами и гарантиями молодых специалистов познакомила Елена Баськова, начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома. О роли первичных организаций Белорусского республиканского союза молодежи в развитии общественно значимых инициатив работающей молодежи говорила Ирина Журавлева, главный специалист Ленинского РК Бобруйска ОО «БРСМ». Опытом организации работы с молодежью в ОАО «Белшина» поделилась Юлия Северин, специалист по работе с молодежью этого предприятия.

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