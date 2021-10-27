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COVID-19

Семейные случаи COVID-19 из-за штамма дельта стали встречаться чаще

belta.by 51 0

Семейные случаи COVID-19 из-за штамма дельта стали встречаться чаще

Семейные случаи COVID-19 из-за штамма дельта стали встречаться чаще, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской государственной академии последипломного образования Юрий Горбич во время вебинара "СМИ против COVID-19", передает корреспондент БЕЛТА.

Штаммы коронавируса, которые циркулировали ранее, были менее контагиозными, заметил заведующий кафедрой. "Раньше у нас было достаточно много случаев, когда живущие в разных комнатах члены семьи, которые не встречались ввиду того, что, например, график работы у них отличается, остались здоровыми. Сейчас это почти невозможно. Только в ситуациях, когда есть иммунитет, связанный или с предыдущим заболеванием, или с вакцинацией", - сказал Юрий Горбич.

Он подчеркнул, что в настоящий момент случаи, когда при заболевании одного члена семьи другие остаются здоровыми, "скорее исключение, чем правило".

Вместе с тем врач порекомендовал не пренебрегать мерами безопасности, в том числе физическим дистанцированием.

belta.by

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