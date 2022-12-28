Семейная пара из Бобруйска передала курьерам телефонных аферистов $10 тыс.

В Бобруйске семейная пара передала курьерам телефонных аферистов $10 тыс. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Супругам позвонил неизвестный и сообщил, что их дочь стала виновницей ДТП. За спасение ее от уголовной ответственности необходимо передать $20 тыс. После этого им позвонила аферистка, которая представилась медсестрой больницы. Она подтвердила, что дочь пенсионеров госпитализирована, а вторая участница аварии находится в реанимации.

Женщина смогла позвонить в милицию, где ей объяснили, что по такой схеме работают мошенники и передавать им деньги ни в коем случае нельзя. Но пенсионеры все-таки отдали курьерам $10 тыс. Лишь после этого они созвонились с дочерью, поняли, что стали жертвами мошенников, и обратились в милицию. Через несколько часов оперативники задержали курьеров. Ими оказались местные жители - 24-летний молодой человек и 21-летняя девушка. Половину суммы они уже успели перевести организаторам преступления, остальное возвращено потерпевшим.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество. Устанавливается причастность фигурантов к аналогичным преступлениям.