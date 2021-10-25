Сельский участковый — и медиатор, и психолог: за что жители Бобруйского района уважают майора милиции Александра Шевелева

Призвание помогать людям

В небольших населенных пунктах местный милиционер нередко единственный представитель власти, до которого не надо долго добираться, — он всегда рядом. И деревенские жители обращаются к нему по любым вопросам, в том числе не входящим в его компетенцию.

«Наш Николаевич»

Жителю агрогородка Телуша Бобруйского района Михаилу Селицкому давно хотелось стать охотником, приобрести ружье. При этом сельчанину всегда казалось, что покупка оружия, оформление необходимых документов — дело настолько сложное и хлопотное, что не стоит и связываться, сам он с этим ни за что не справится.

Однако недавно, выходя из магазина, встретил Михаил старшего участкового инспектора Бобруйского РОВД майора милиции Александра Шевелева. Решил с ним посоветоваться по охотничьим делам. Александр не просто проконсультировал, а предложил собеседнику приехать в райотдел милиции, лично отвел к представителю разрешительной службы, попросил коллегу отнестись к посетителю внимательно. Там Селицкий узнал алгоритм действий, который оказался не таким уж сложным. Сейчас оформляет необходимые документы и скоро станет охотником:

— Если бы не Николаевич, ни за что бы на покупку ружья не решился.

Казалось бы, мелочь. Но эта ситуация показывает, насколько важно участливо относиться к просьбам других людей. Александр Шевелев говорит, что старается так поступать всегда. На своем участке он работает с мая 2008 года, знает всех местных жителей, их проблемы. На его территории более 15 населенных пунктов. Люди тянутся к майору милиции, уважают, делятся последними деревенскими новостями, поэтому он всегда в курсе, что происходит в округе.

Коня на скаку остановить

Родился и вырос Александр Шевелев в сельской местности, да и сегодня большую часть года живет на родительском подворье в деревне Большие Бортники. Несмотря на занятость по службе, успевает обрабатывать участок в 80 соток, выращивает картошку, зерно, овощи. В общем, сельский быт ему знаком и понятен, здесь он свой. Потому и удается ему и помирить конфликтующих соседей, и призвать к порядку семейного скандалиста, и трудоустроить безработного.

Сельчане в один голос рассказывают об ответственности, отзывчивости старшего участкового. Однажды он шел по деревне Заболотье, а навстречу мчался конь с оборванной цепью — животное сбежало с пастбища. Милиционер сноровисто остановил коня, отвел к хозяину. А тот не успел даже заметить пропажу. Сорвавшееся животное могло натворить немало бед. Но, к счастью, все обошлось.

Поверить оступившемуся

Сельчане отмечают, что Александр Шевелев умеет даже в самом проблемном человеке, на которого все давно махнули рукой, рассмотреть что-то хорошее, помочь ему измениться, зажить нормальной жизнью.

На его участке долгое время доставляла большие проблемы людям в погонах и односельчанам 30-летняя Наталья (фамилию просили не указывать). Обязанное лицо, она имела нарекания по работе, часто уходила в продолжительные запои, прогуливала. Неудивительно, что женщину лишили родительских прав.

Когда она вернулась в свою деревню после очередного лечения в ЛТП, старший участковый взялся ей помочь начать жизнь с чистого листа. Поспособствовал в трудоустройстве полеводом на сельхозпредприятие, переселении в другую деревню, в которой отыскался свободный дом, — в общем, вырвал из привычной среды. Выпивающие приятели остались в прошлом. С тех пор прошел год. Наталья положительно характеризуется на работе, сейчас занимается восстановлением в родительских правах.

Старший участковый за отличную службу имеет немало благодарностей и от своего руководства, и от людей, которым помог. А таких немало. В 2016 году ему вручили сертификат на получение служебного автомобиля повышенной проходимости «Нива» от Могилевского облисполкома. А прежде он ездил на «семерке» или пользовался личным транспортом.

Супруга и трое детей не обижаются, что редко видят мужа и отца. Понимают: служба у него такая. Несмотря на занятость, Александр Шевелев старается, чтобы и близкие тоже постоянно ощущали его заботу. А жители окрестных деревень знают: что бы ни случилось, им всегда есть к кому обратиться.

Виталий Кравчук, заместитель начальника Бобруйского РОВД, майор милиции:

— Мы, люди в погонах, всегда стараемся помочь человеку, даже если вопрос не относится напрямую к нашей компетенции. Настоящий участковый должен уметь примирить жену с мужем, разобраться в причинах и мотивах чьих-то неблаговидных поступков, тем самым предотвратить правонарушение или преступление. А иногда сельчанам, особенно старикам, нужно помочь решить и бытовые проблемы. Неудивительно, что многие из нашего штата участковых инспекторов являются депутатами на своих административных участках. Люди им доверяют, уважают, поэтому и избирают.

Фото предоставлено Бобруйским РОВД

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