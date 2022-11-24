Сельский сход в Горбацевичах. Говорили о сезонных опасностях

В агрогородке Горбацевичи Бобруйского района состоялся сельский сход по вопросам безопасности граждан. В мероприятии приняли участие работники Бобруйского горрайотдела по ЧС и представители «БобруйскГаз».

В актовом зале дома культуры с местными жителями спасатели пообщались на темы: пожарной безопасности в быту, газовой безопасности, осторожности при гололеде, о поведении у водоемов.

Гражданам напомнили, что при топке печи важно ее не перекаливать и использовать без трещин. Рассказали, как правильно установить дома АПИ, о мобильном приложении «Помощь рядом», о том, как на ранней стадии, с помощью подручных средств, потушить пламя. Также важно было рассказать о безопасности в зимний период, в частности, о поведении у водоемов. Специалисты напомнили, что крайне важно не позволять детям одним гулять у рек и озер, не выходить на лед, даже когда это кажется безопасным.

В этот день также прошел мастер класс по работе с порошковым огнетушителем. Жители Горбацевичей очередной раз убедились, что использовать красный подручный помощник легко и не страшно. Попробовать свои силы в этом смогли даже школьники.