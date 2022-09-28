Сельский сход в Бобруйском районе
92 0
В Новой Шараевщине Бобруйского района состоялся сельский сход с участием работников МЧС. Встреча прошла на территории производственного участка «Масличный край».Главный акцент – безопасность. Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Товстик напомнил про «топ» причин происходящих пожаров, о случаях неосторожности с огнем, про бытовую безопасность.Спасатель рассказал о необходимости выключать электроприборы из сети, о правилах установки дома пожарных извещателей, а также напомнил про пользу мобильного приложения «Помощь рядом». Рассказали сельчанам и про безопасное тепло: не перекаливать печь, замазать трещины, установить предтопочный лист, не применять ЛВЖ для розжига. В завершении встречи посмотрели фильм о безопасности в быту.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
ГАИ в выходные усилит контроль на дорогах в темное время суток
-
30 сентября Единый день безопасности дорожного движения. Световой день сокращается – опасность увеличивается!
-
Водители и пешеходы, будьте бдительны
-
Госэнергогазнадзор напоминает
-
Безопасность с доставкой на дом