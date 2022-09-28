Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

Сельский сход в Бобруйском районе

92 0

Сельский сход в Бобруйском районе

В Новой Шараевщине Бобруйского района состоялся сельский сход с участием работников МЧС. Встреча прошла на территории производственного участка «Масличный край».Главный акцент – безопасность. Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Товстик напомнил про «топ» причин происходящих пожаров, о случаях неосторожности с огнем, про бытовую безопасность.Спасатель рассказал о необходимости выключать электроприборы из сети, о правилах установки дома пожарных извещателей, а также напомнил про пользу мобильного приложения «Помощь рядом». Рассказали сельчанам и про безопасное тепло: не перекаливать печь, замазать трещины, установить предтопочный лист, не применять ЛВЖ для розжига. В завершении встречи посмотрели фильм о безопасности в быту.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »