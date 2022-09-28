Сельский сход в Бобруйском районе

В Новой Шараевщине Бобруйского района состоялся сельский сход с участием работников МЧС. Встреча прошла на территории производственного участка «Масличный край». Главный акцент – безопасность. Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Евгений Товстик напомнил про «топ» причин происходящих пожаров, о случаях неосторожности с огнем, про бытовую безопасность. Спасатель рассказал о необходимости выключать электроприборы из сети, о правилах установки дома пожарных извещателей, а также напомнил про пользу мобильного приложения «Помощь рядом». Рассказали сельчанам и про безопасное тепло: не перекаливать печь, замазать трещины, установить предтопочный лист, не применять ЛВЖ для розжига. В завершении встречи посмотрели фильм о безопасности в быту.