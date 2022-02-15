Сельский сход, посвященный безопасности в быту, прошел в Михалевском сельском клубе Бобруйского района

О том, как избежать беды дома и на работе рассказали представители сразу двух экстренных служб: спасатели и работники аварийной газовой службы. В роли главного специалиста по безопасности выступил Павел Шерснёв, первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. Павел Иванович напомнил местным жителям о недопустимости курения в жилом помещении и о необходимости установки автономного пожарного извещателя, ведь этот маленький прибор может спасти вашу жизнь. А закрепить полученные знания можно было на интерактивных площадках, где в доступной игровой форме сельчане вспоминали азы безопасности. Также спасатели напомнили о проходящей информационной кампании «Безопасная старость», информация о которой все чаще попадается людям на глаза.