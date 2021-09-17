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Общество

Сельский сход и ярмарка безопасности прошли в Бобруйском районе

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Сельский сход и ярмарка безопасности прошли в Бобруйском районе

На территории Бобруйского района в Сычковском сельском совете на базе ГУО «Ленинский УПК детский сад - средняя школа Бобруйского района» прошёл сельский сход. Там же для местных жителей прошла ярмарка безопасности с участием УП «Бобруйскгаз», БО «Красный крест» и «БелгосСтрах». 

Бобруйские спасатели напомнили жителям агрогородка про основные причины происходящих пожаров и дали дельные советы по безопасности. Акценты были сделаны на детской безопасности, о недопустимости оставления малолетних детей одних дома, о подготовке к отопительному периоду. Инспектор Бобруйского ГРОЧС Евгений Товстик напомнил, чтобы не было пожара нужно прочистить дымоходы печи, а также их оштукатурить, а еще прибить к полу предтопочный лист, и не перекаливать печи зимой. Спасатель рекомендовал установить в доме автономные пожарные извещатели,  а также напомнил о безопасности при посещении лесов.

Кроме этого, были организованы интерактивные площадки для сельчан, выступления юных артистов. Взрослые и дети могли познакомиться с аварийно-спасательной техникой и попробовать себя в работе с первичным средством пожаротушения – огнетушителем.

 

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