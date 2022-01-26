Сельский сход и «Скарбонка бяспекi». Бобруйский район

В Бобруйском районе в Воротынском сельском клубе состоялся сельский сход. В нем приняли участие представители РОДВ, МЧС, «Бобруйскгаз», «Белгосстрах».

Ключевой вопрос встречи – безопасность в быту. Заместитель начальника Бобруйского ГРОЧС Дмитрий Гавронский отметил важность соблюдения правила пожарной безопасности и напомнил о самых основных правилах, которые сберегут жилище от пожара. Инспектор Евгений Товстик с помощью интерактивной игры «Факторы пожара» обсудил с присутствующими как нарушения, способные привести к пожару, так и правильные действия и правила безопасности, о которых должен знать каждый. Инспектор Алексей Сафронов более детально остановился на пожарах, произошедших в этом году в Воротынском совете, рассказал о нюансах и причинах.

Тем, кто не смог прийти на полезную беседу работники МЧС оставляли гражданам в почтовые ящики яркие буклеты с напоминаниями правил безопасности в разных житейских ситуациях.

В этот же день ярко стартовала акция «Безопасность в каждый дом». После беседы в фойе клуба в рамках проходящей акции прошло мероприятие «Скарбонка бяспекi». Пропагандисты МЧС Ольга Ковалькова и Владимир Бутко, а так же активисты БМООСП развлекали публику конкурсами и викторинами с акцентом на безопасность. Блеснуть знаниями по безопасности могли и взрослые и дети. Каждый желающий мог почувствовать себя спасателем, примеряв на скорость боевую форму спасателя, поиграть в игры «Эвакуация», «действия при ЧС и пожаре», «Безопасная плита», «Крестики-нолики» и другое. Свои интерактивные площадки также разместили «Бобруйскгаз» и «БелгосСтрах».

А после теории к практике. Возле клуба местных жителей ожидала пожарная авто цистерна. Спасатели разожгли пламя, а потушить его необходимо было подручным помощником – огнетушителем. Кстати, сделать это оказалось не только просто, но и забавно. Однако каждый понял, что огонь - это не забава, а пожар - большое горе для тех, кто не готов жить по правилам. Правилам безопасности.