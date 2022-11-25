Сейчас в Бобруйском горисполкоме проходит «прямая телефонная линия» с зампредседателя КГК Андреем Лобовичем

Прямо сейчас в Бобруйском городском исполнительном комитете заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Андрей Лобович проводит «прямую телефонную линию», передает корреспондент Bobrlife.

Она проходит с 11.00 до 12.00. Телефон: 68-00-18.

Позвонив, Андрею Валентиновичу можно сообщить о фактах нарушения законодательства и случаях бесхозяйственности, обсудить работу должностных лиц местной вертикали власти, контролирующих и надзорных органов.

Каждое обращение будет рассмотрено, изложенные факты получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.