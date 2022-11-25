Сейчас в Бобруйском горисполкоме проходит «прямая телефонная линия» с зампредседателя КГК Андреем Лобовичем
15 0
Прямо сейчас в Бобруйском городском исполнительном комитете заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Андрей Лобович проводит «прямую телефонную линию», передает корреспондент Bobrlife.
Она проходит с 11.00 до 12.00. Телефон: 68-00-18.
Позвонив, Андрею Валентиновичу можно сообщить о фактах нарушения законодательства и случаях бесхозяйственности, обсудить работу должностных лиц местной вертикали власти, контролирующих и надзорных органов.
Каждое обращение будет рассмотрено, изложенные факты получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Сейчас в Бобруйском горисполкоме проходит «прямая телефонная линия» с зампредседателя КГК Андреем Лобовичем
-
Реальная помощь. В Бобруйске прошел профсоюзный прием граждан
-
Тракторист Досовичского лесничества спас косулю на автодороге между Могилевом и Бобруйском
-
Рядовой Константин Верниковский увольняется в запас из органов пограничной службы и планирует преподавать в школе историю
-
В Бобруйске пройдет форум анонимных алкоголиков