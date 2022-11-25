Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Сейчас в Бобруйском горисполкоме проходит «прямая телефонная линия» с зампредседателя КГК Андреем Лобовичем

15 0

Сейчас в Бобруйском горисполкоме проходит «прямая телефонная линия» с зампредседателя КГК Андреем Лобовичем

Прямо сейчас в Бобруйском городском исполнительном комитете заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь Андрей Лобович проводит «прямую телефонную линию», передает корреспондент Bobrlife.

Она проходит с 11.00 до 12.00. Телефон: 68-00-18.

Позвонив, Андрею Валентиновичу можно сообщить о фактах нарушения законодательства и случаях бесхозяйственности, обсудить работу должностных лиц местной вертикали власти, контролирующих и надзорных органов.

Каждое обращение будет рассмотрено, изложенные факты получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿