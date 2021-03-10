Сегодня завершится голосование за выбор даты Дня народного единства.

Поучаствовать в голосовании можно на сайте VI Всебелорусского народного собрания.

Предлагается два варианта. Первый - 17 сентября. В этот день в 1939 году начался освободительный поход Красной Армии, в результате которого произошло объединение Западной Беларуси и БССР. Или же 14-го ноября - тогда (тоже в 1939-м) на внеочередной сессии Верховного Совета БССР был подписан закон о принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. Предложения отмечать этот праздник прозвучали на Всебелорусском народном собрании. Идею поддержал Глава государства и поручил правительству и Администрации Президента проработать учреждение в Беларуси Дня народного единства.