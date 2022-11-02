Сегодня завершается общественное обсуждение проектов закона ВНС

егодня завершается общественное обсуждение проектов закона «О Всебелорусском народном собрании» и «Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь».

Законопроекты вынесены на общественное обсуждение с 24 октября и размещены в специальных темах на Правовом форуме Беларуси. Свои замечания и предложения по двум законопроектам можно высказать еще сегодня.

«Все предложения в обобщенном виде уже завтра, 3 ноября, будут переданы организаторам публичного обсуждения - Палату представителей и Национальный центр законодательства и правовых исследований - для экспертной отработки, - отметил директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский. - Мы видим высокую активность проводимой работы по обсуждению этих законопроектов на диалоговых площадках. Точно так же на Правовой форум продолжают поступать предложения граждан. И пусть их относительно немного - на вчерашний день их более 150, но это предложения по конкретным нормам, редакциям. Можно сказать, что это юридическая работа наших граждан и это достаточно высокая активность для такой работы».

БЕЛТА