Сегодня за езду на летних шинах — штраф!
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Госавтоинспекция напоминает, что с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.
За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин.
Такая же ответственность предусмотрена и в том случае, когда на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм .
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