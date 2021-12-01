Сегодня за езду на летних шинах — штраф!

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 декабря по 1 марта при участии в дорожном движении автомобили должны быть оборудованы зимними шинами.

За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин.

Такая же ответственность предусмотрена и в том случае, когда на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм .