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Общество

Сегодня во Дворце спорта выберут “Мисс Беларусь – 2021”

БелТА 53 0

Сегодня во Дворце спорта выберут “Мисс Беларусь – 2021”

Финал конкурса "Мисс Беларусь - 2021" пройдет сегодня в минском Дворце спорта, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Национальный конкурс красоты "Мисс Беларусь" пройдет в 12 раз. Жюри предстоит выбрать самую прекрасную белоруску, которая представит нашу страну на конкурсе "Мисс мира" в декабре в Пуэрто-Рико.

Отборочные туры на конкурс "Мисс Беларусь" прошли этой весной во всех областных центрах. Из около 130 претенденток из всех регионов в финал попали 29 красавиц, которые уже месяц готовятся к борьбе за корону и титул. В финале конкурса самые очаровательные девушки страны продемонстрируют свои грацию, талант и остроумие.

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