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Референдум 2022

Сегодня в «МДСК» ГУКДП была проведена диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию

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Сегодня в «МДСК» ГУКДП была проведена диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию

В Бобруйске продолжают работу диалоговые площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

27 января в ГУКДП «Межрайонный домостроительный комбинат» встречу с сотрудниками провели: Первый заместитель председателя ­ городского исполнительного комитета Кисель  Игорь  Николаевич­, старший помощник прокурора Сколота Евгений Борисович, заместитель начальника отдела идеологической работы по делам молодежи Сакун Наталья Михайловна.

 

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА

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