Сегодня в «МДСК» ГУКДП была проведена диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию

В Бобруйске продолжают работу диалоговые площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

27 января в ГУКДП «Межрайонный домостроительный комбинат» встречу с сотрудниками провели: Первый заместитель председателя ­ городского исполнительного комитета Кисель Игорь Николаевич­, старший помощник прокурора Сколота Евгений Борисович, заместитель начальника отдела идеологической работы по делам молодежи Сакун Наталья Михайловна.

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА