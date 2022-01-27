Сегодня в «МДСК» ГУКДП была проведена диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию
68 0
В Бобруйске продолжают работу диалоговые площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.
27 января в ГУКДП «Межрайонный домостроительный комбинат» встречу с сотрудниками провели: Первый заместитель председателя городского исполнительного комитета Кисель Игорь Николаевич, старший помощник прокурора Сколота Евгений Борисович, заместитель начальника отдела идеологической работы по делам молодежи Сакун Наталья Михайловна.
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА
Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках!
также
-
Сегодня в «МДСК» ГУКДП была проведена диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию
-
Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января
-
Обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции провела областная организация профсоюза в ряде организаций Бобруйска
-
О важном для каждого гражданина. Встречу с активом города провел Игорь Марзалюк
-
В Могилеве образована областная комиссия по референдуму