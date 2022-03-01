Сегодня в Бобруйске работают мобильные датчики контроля скорости
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1 марта с 8:00 до 19:00 в Бобруйске работают мобильные датчики контроля скорости.
Адрес: ул. Минское шоссе, в районе поворота на санаторий «Шинник», скоростные ограничения 60 км/ч;
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