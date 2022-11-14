Сегодня в Бобруйске проводится большая «прямая телефонная линия». Кто ответит на вопросы граждан

14 ноября 2022 года с 12.00 до 13.00 проводится прямая телефонная линия с руководством городского исполнительного комитета, районных администраций, государственных органов, коммунальных служб города.

68-00-04 – Виктория Анатольевна Омелюсик, заместитель председателя горисполкома. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.

68-00-07 – Алексей Александрович Брацков, управляющий делами горисполкома. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

76-52-33 – Андрей Викторович Дубинчик, глава администрации Ленинского района.

77-75-29 – Виталий Эдуардович Власевич, глава администрации Первомайского района.

72-04-70 – Сергей Александрович Павленко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

68-00-44 – Татьяна Владимировна Андреева, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома.

68-00-51 – Татьяна Михайловна Солонович, начальник отдела строительства горисполкома.

76-21-78 – Оксана Владимировна Борисевич, заместитель начальника управления по образованию горисполкома.

74-80-00 – Алексей Анатольевич Воронков, начальник отдела спорта и туризма горисполкома.

68-00-55 – Вячеслав Викторович Сысой, начальник отдела землеустройства горисполкома.

68-00-48 – Яна Валерьевна Качан, начальник отдела архитектуры и градостроительства горисполкома.

68-00-40 – Елена Анатольевна Семенчук, начальник управления торговли и услуг горисполкома.

68-00-59 – Вадим Михайлович Щербич, начальник отдела культуры горисполкома.

68-00-53 – Вероника Алексеевна Вильчик, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.

68-00-52 – Олеся Федоровна Тарабуева, заместитель начальника управления экономики горисполкома.

68-00-20 – Валентина Владимировна Пономарева, начальник юридического отдела горисполкома.

72-72-68 – Оксана Николаевна Крупенич, главный врач УЗ «Бобруйская центральная больница».

46-18-01 – Сергей Евгеньевич Стефаненко, начальник Бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь.

77-83-00 – Алексей Петрович Березовский, военный комиссар Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов.

72-48-55 – Андрей Вячеславович Бабин, начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь».

70-76-89 – Александр Николаевич Шостак, генеральный директор ГО «Бобруйскжилкомхоз».

70-55-04 – Евгений Иванович Грищенков, директор КУП «ЖРЭУ Ленинского района

г. Бобруйска».

78-71-86 – Людмила Викторовна Дыба, директор КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска».

70-20-27 – Александр Михайлович Бобцов, начальник Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком».

72-01-88 – Станислав Валерьевич Павловский, директор филиала «Бобруйскводоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал».

78-94-00 – Андрей Сергеевич Каташ, директор КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйск».

76-21-89 – Антонина Николаевна Пакуш, управляющий ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций г. Бобруйска».