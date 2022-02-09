Сегодня в Бобруйске при пожаре в заброшенном доме обнаружили мужчину без признаков жизни
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9 февраля в 00.57 от соседей поступил звонок спасателям о пожаре дома по улице Свердлова в Бобруйске.
По прибытии первых подразделений МЧС происходил выход дыма из-под кровли, создалось плотное задымление. Соседи утверждали, что внутри могут быть люди.
Спасатели ликвидировали горение внутри дома. В одной из комнат был обнаружен труп человека (личность не установлена). В результате пожара повреждено перекрытие и имущество в доме.
Причина пожара выясняется специалистами.
МЧС напоминает: курение в постели – самая распространенная причина гибели людей на пожарах. Не прожигайте и берегите свою жизнь. При пожаре звонить 112.
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС