Сегодня у мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» состоится митинг-реквием

Сегодня в д. Борки Кировского района у мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» состоится митинг-реквием, приуроченный Дню памяти жертв Хатыни, заживо сожженных немецко-фашистскими карателями в годы Великой Отечественной войны.

К мемориальному комплексу почтить память жертв фашизма съезжаются жители всей Могилевской области, местные жители, ветераны войны, представители трудовых коллективов, молодежь, духовенство, представители общественных объединений и руководство области и района.