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Общество

Сегодня у мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» состоится митинг-реквием

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Сегодня у мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» состоится митинг-реквием

Сегодня в д. Борки Кировского района у мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» состоится митинг-реквием, приуроченный Дню памяти жертв Хатыни, заживо сожженных немецко-фашистскими карателями в годы Великой Отечественной войны.

К мемориальному комплексу почтить память жертв фашизма съезжаются жители всей Могилевской области, местные жители, ветераны войны, представители трудовых коллективов, молодежь, духовенство, представители общественных объединений и руководство области и района.

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