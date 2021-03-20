Сегодня у мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» состоится митинг-реквием
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Сегодня в д. Борки Кировского района у мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области» состоится митинг-реквием, приуроченный Дню памяти жертв Хатыни, заживо сожженных немецко-фашистскими карателями в годы Великой Отечественной войны.
К мемориальному комплексу почтить память жертв фашизма съезжаются жители всей Могилевской области, местные жители, ветераны войны, представители трудовых коллективов, молодежь, духовенство, представители общественных объединений и руководство области и района.
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