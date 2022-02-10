Сегодня стартует белорусско-российское учение «Союзная решимость -2022»

Сегодня стартует совместное белорусско-российское учение "Союзная решимость - 2022", сообщает БЕЛТА.

В соответствии с решением глав двух государств в Беларуси до 9 февраля проходил первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. В рамках боевого слаживания на различных полигонах войска отрабатывали вопросы ведения обороны и борьбы с НВФ.

На втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, пройдет совместное учение "Союзная решимость - 2022". Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Практические действия войск проходят на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Численность военнослужащих и количество техники, применяемой на учениях, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

По информации Министерства обороны, для работы на учении аккредитовано более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные средства массовой информации. Впервые для работы на учении приглашены белорусские блогеры и лидеры общественного мнения.

С 12 по 19 февраля Министерством обороны будет спланировано три пресс-тура на участки практических действий войск. 12 февраля полигон Гожский посетят белорусские и российские журналисты как представители от стран - участниц совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России. В соответствии с замыслом проведения совместного оперативного учения на полигоне спланировано ведение боя в районе засадных действий подразделениями боевого охранения с разведкой противника. В дальнейшем будет осуществляться ведение маневренной обороны при поддержке авиации и артиллерии, проведение контратаки общевойсковым резервом на участке вклинения противника. Затем выход из боя и отход на последующие рубежи маневренной обороны.

15 февраля участок местности Полесский посетят белорусские и российские журналисты как представители от стран - участниц совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России. Здесь спланировано проведение боевого пуска тактическим ракетным комплексом "Точка". Боевые пуски будут проведены в рамках ведения ракетными войсками систематических огневых действий. В ходе пуска будет нанесен групповой ракетный удар по двум объектам условного противника на удалении до 70 км.

Полигон Обуз-Лесновский 19 февраля посетят зарубежные, белорусские и российские журналисты. На полигоне спланировано ведение оборонительного боя на маневренном рубеже обороны с последующим выходом из боя на оперативный оборонительный рубеж, нанесением поражения противнику, проведением контратаки с высадкой тактического воздушного десанта в тылу противника, при поддержке авиации и артиллерии на всех этапах оборонительного боя.

Фото "Ваяр"