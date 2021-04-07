Сегодня состоялся телемост Бобруйска с российским городом-побратимом Владимиром

Около двух часов длился сегодня телемост Бобруйска с российским городом-побратимом Владимиром, организованный совместно Могилевским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палатой Владимирской области.

Поблагодарив наших партнеров из Владимира за видео-поздравление, присланное ко Дню единения Беларуси и России, председатель горисполкома Александр Студнев в своем приветственном обращении отметил успешное внешнеторговое сотрудничество организаций Бобруйска с Владимирской областью. За 2020 год товарооборот организаций города составил более двух миллионов долларов и увеличился на 10 процентов к 2019 году, в том числе экспортировано продукции на сумму порядка одного миллиона долларов, что на 30 процентов превышает уровень 2019 года.

"В рамках дискуссий онлайн бизнес-встречи будут найдены новые перспективные направления для экономического взаимодействия", - выразил уверенность Александр Викторович.