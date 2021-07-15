Сегодня состоится открытие фестиваля “Славянский базар в Витебске”

Сегодня главным мероприятием праздничного Витебска станет торжественное открытие XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар".

На юбилейном форуме искусств выступят звезды белорусской и российской эстрады, а также знаменитые артисты стран зарубежья. На сцене Летнего амфитеатра, центральной творческой площадке фестиваля, исполнят любимые и бессмертные хиты корифеи и гордость Беларуси - ансамбль "Песняры", Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры". Своими голосами порадуют зрителей Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Александр Солодуха, Ангелина Ломако и другие отечественные артисты - от уже заявивших о себе и до юных, чьи имена на слуху у каждого жителя Синеокой. Связанные многолетней дружбой с фестивалем и витебской сценой, снова представят свои песни Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Николай Басков, Елена Ваенга, Анита Цой, Стас Пьеха и еще многие выдающиеся деятели российской эстрады. Также зрителей ждут яркие выступления акробатов Большого Московского государственного цирка. Поклонники Димаша Кудайбергена, Таисии Повалий, Филипа Жмахера и многих других зарубежных гостей и друзей форума смогут насладиться голосами своих кумиров и искупать их в овациях.

В этот же день фестивальный Витебск приглашает гостей и жителей города на выставки, уличные перформансы, в "Город мастеров", на гостеприимные подворья районов Витебской области и других областей Беларуси. В областном краеведческом музее, в ратуше, состоится презентация выставки "Амто, Корякия!", что означает "здравствуй, Корякия". На ней будут экспонироваться предметы искусства и этнографии коренных малочисленных народов, проживающих на северной окраине России - территории Камчатского края: коряков, чукчей, ительменов, эвенов и др. В Белорусском театре "Лялька" покажут забавные и поучительные спектакли для юных зрителей.

Фэст уличного искусства "На семи ветрах" в седьмой раз соберет на импровизированных площадках города творческих людей и коллективы из разных стран. Игровые программы, в том числе с веселым клоуном, выступления кавер-бэндов, уроки-флешмобы зажигательной сальсы прямо под открытым небом, авторские песни, световое и шоу бразильских барабанов - вот неполный список того, что принесет фестивальный ветер в город на Западной Двине. Неизменно не оставит равнодушным никого из прохожих театр живых скульптур, с которыми можно сделать оригинальные селфи на память о "Славянском базаре". Ходулисты из витебского молодежного театра "Колесо" представят новые образы и поднимут градус настроения до максимума. А открытие фэста состоится на следующий день, 16 июля, на площади у памятника Пушкину.