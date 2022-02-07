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Референдум 2022

8 февраля прием граждан проведет депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Владимирович Гацко

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8 февраля прием граждан проведет депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Владимирович Гацко

8 февраля 2022 с 17.00 до 19.00 на базе общественной приемной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках разъяснений положений проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан проведет депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Владимирович Гацко.

Адрес: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 25, каб.103
телефон 70-02-91

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