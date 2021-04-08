Сегодня на территории бобруйского женского монастыря Святых Жен-Мироносиц трудились члены первичной организации РОО «Белая Русь» ОАО «Белшина»
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