Сегодня на радио Zефир FM обсудят тему коррекционного развития детей с проблемами речи

Сегодня на радио «Zефир FM» состоится «Большое интервью». Вместе с гостями логопедом Екатериной Алексеевой и специалистом по сенсорной интеграции Александром Пуримовым в прямом эфире обсудят тему коррекционного развития детей с проблемами речи.

Слушайте «Большое интервью» сегодня, 4 января, на частоте 95,4FM в 16.00 после выпуска новостей.