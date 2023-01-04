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Общество

Сегодня на радио Zефир FM обсудят тему коррекционного развития детей с проблемами речи

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Сегодня на радио Zефир FM обсудят тему коррекционного развития детей с проблемами речи

Сегодня на радио «Zефир FM» состоится «Большое интервью». Вместе с гостями логопедом Екатериной Алексеевой и специалистом по сенсорной интеграции Александром Пуримовым в прямом эфире обсудят тему коррекционного развития детей с проблемами речи.

Слушайте «Большое интервью» сегодня, 4 января, на частоте 95,4FM в 16.00 после выпуска новостей.

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